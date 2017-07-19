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ФАС России включила ООО "Дорстройсервис" в Реестр недобросовестных подрядчиков Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
19.07.2017 11:49

ФАС России включила ООО

Комиссия Федеральной антимонопольной службы рассмотрела обращение комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области о включении сведений в отношении ООО "Дорстройсервис" в Реестр недобросовестных подрядчиков.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, ФПС России решила сведения, представленные ведомством в отношении ООО "Дорстройсервис" включить в Реестр в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта сроком на два года.

Напомним, 26 июля 2015 года между комитетом транспорта и ООО "Дорстройсервис" был заключен государственный контракт на сумму 2 450 950 850 рублей на реконструкцию автомобильной дороги "Шоссе Авиаторов" от международного аэропорта Волгоград до улицы Исторической. Недавно городские власти в одностороннем порядке расторгли контракт с подрядчиком ООО "Дорстройсервис". Согласно отчету областной КСП, на сегодняшний день Шоссе Авиаторов готово лишь на 44,8%.

Основанием для обращения комитета стало то, что ООО "Дорстройсервис" надлежащим образом не исполнило обязательства по указанному контракту, тем самым нарушив условия контракта.

Сведения о внесении в Реестр в отношении компании в ближайшее время будут внесены в Единую Информационную Систему (ЕИС).

- Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, - говорится в сообщении комитета.

Получить оперативный комментарий в ООО "Дорстройсервис" не удалось. Все указанные на сайте компании телефоны не отвечали на звонки. 

Добавим, что реконструкцию шоссе Авиаторов в Волгограде завершит ООО "ТрансСервис", контракт с компанией на выполнение работ был подписан 18 июля 2017 года.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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