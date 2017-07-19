В Дзержинском районе Волгограда потушили пожар

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 12:28 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе Волгограда. На улице Шекснинской, 1 загорелось отдельно стоящее здание размером 6х8.

- Пожарные расчеты 15 пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12:37. При пожаре никто не погиб и не пострадал. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: Светлана Муравлева