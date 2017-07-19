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Волгоградская прокуратура пресекла интернет-торговлю человеческими органами Печать
Скандалы и ЧП
19.07.2017 13:52

Волгоградская прокуратура пресекла интернет-торговлю человеческими органами

В ходе мониторинга сети в Дубовском районе прокуратура обнаружила онлайн-ресурс с подробными инструкциями по продаже донорских органов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, на сайте в свободном доступе была размещена информация о примерной стоимости человеческой почки в разных странах, требованиях к донорскому органу, условиях продажи, а также описывалась возможность реализации на территории России. Помимо этого посетители ресурса могли оставлять комментарии, предлагая свои услуги по продаже донорских органов.

Следует отметить, вход на сайт не требовал пароля и регистрации. Согласно закону, человеческие органы и ткани не могут являться объектом купли-продажи. Подобные действия влекут уголовную ответственность. В этой связи прокуратура направла иск в суд о признании размещенной информации запрещенной к распространению.

Данные требования были удовлетворены. По решению суда сайт подлежит блокировке Роскомнадзором.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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