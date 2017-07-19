Движение по выделенке в Волгограде: штраф и прочие нюансы
В Волгограде в понедельник, 10 июля, вступила в силу новая схема движения на проспекте Ленина. С сег....
В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
19 июля в ходе заседания гордумы Андрей Косолапов без доклада отчитался о работе представительного о....
|Волгоградская прокуратура пресекла интернет-торговлю человеческими органами
|Скандалы и ЧП
|19.07.2017 13:52
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, на сайте в свободном доступе была размещена информация о примерной стоимости человеческой почки в разных странах, требованиях к донорскому органу, условиях продажи, а также описывалась возможность реализации на территории России. Помимо этого посетители ресурса могли оставлять комментарии, предлагая свои услуги по продаже донорских органов.
Следует отметить, вход на сайт не требовал пароля и регистрации. Согласно закону, человеческие органы и ткани не могут являться объектом купли-продажи. Подобные действия влекут уголовную ответственность. В этой связи прокуратура направла иск в суд о признании размещенной информации запрещенной к распространению.
Данные требования были удовлетворены. По решению суда сайт подлежит блокировке Роскомнадзором.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:01
В Волгограде 0-я Продольная магистраль готова на 70%
-
13:52
Волгоградская прокуратура пресекла интернет-торговлю человеческими органами
-
13:28
Волгоградским школьникам продлили компенсацию проезда
-
12:58
В Дзержинском районе Волгограда потушили пожар
-
12:49
Волгоградские депутаты проголосовали «За» льготный проезд на трамвае для пенсионеров
-
12:25
Готовьте ваши денежки: Госдума приняла закон о курортном сборе
-
12:14
Крылов: сократить депутатов, распустить думу, отменить компенсации парламентариям
-
11:49
ФАС России включила ООО "Дорстройсервис" в Реестр недобросовестных подрядчиков
-
11:26
В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
-
11:12
Пьяный волгоградец в магазине пытался похитить деньги из ящика для пожертвований
-
10:51
В Волгограде автобусный маршрут №2 будет ходить до остановки "Химзавод"
-
10:14
В Клетском районе в школе хранили сомнительные сардельки
-
10:08
Под Волгоградом короткое замыкание электропроводки привело к трагедии
-
09:57
В Иловлинском районе иномарка слетела с дороги
Самое читаемое
-
13:52
Волгоградская прокуратура пресекла интернет-торговлю человеческими органами
-
12:58
В Дзержинском районе Волгограда потушили пожар
-
11:49
ФАС России включила ООО "Дорстройсервис" в Реестр недобросовестных подрядчиков
-
11:12
Пьяный волгоградец в магазине пытался похитить деньги из ящика для пожертвований
-
10:14
В Клетском районе в школе хранили сомнительные сардельки
-
10:08
Под Волгоградом короткое замыкание электропроводки привело к трагедии
-
09:57
В Иловлинском районе иномарка слетела с дороги
Последние комментарии
-
В Волгограде перед судом предстал растлитель своей 9-летней дочери
-
Ужас >>
-
-
На севере Волгограда автоледи на иномарке сбила 4-летнего ребенка
-
В Волгограде заведующая медучреждением отправится в колонию за "мертвые души"
-
а меня освободили! >>
-
-
В Волгограде обманутые дольщики снова остались без диалога
-
Никто не отвечает на вопрос о том, почему не хватило денег. Плохо посчитали или деньги украли? >>
-
-
Волгоград на самом "дне" списка комфортных для жизни городов в России
-
С таким руководством области и не удивительно, Волгоград вообще днище... >>
-
-
Полицейские «накрыли» притон с проститутками
-
Правительство России запретило мимозу
-
Мимоза хостилис, которую внесли в список запрещенных растений, не имеет отношения к мимозе, цветы ... >>
-
-
У волгоградцев в платежках за услуги ЖКХ появится еще одна строка
-
Дождётесь-скоро все дружно перестанут платить за услуги ЖКХ! И так бремя непосильно! А власти всё ... >>
-