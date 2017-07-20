В Быковском районе задержан «любитель» марихуаны

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В совершенном преступлении подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что хранил наркотические вещества исключительно для личного потребления. Также по месту проживания задержанного, правоохранители обнаружили посуду и различные предметы для изготовления гашишного масла.
Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Данная статья предусматривает срок наказания до десяти лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый задержан.
Евгений Иванов
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