В Быковском районе задержан «любитель» марихуаны



В поселке Зеленый Быковского района в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Волгограда, приехавшего в сельское поселение на заработки. При досмотре задержанного полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза показала, что изъятыми веществами являются гашишное масло, общий вес которого составил около ста граммов, а также девяносто граммов марихуаны.

В совершенном преступлении подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что хранил наркотические вещества исключительно для личного потребления. Также по месту проживания задержанного, правоохранители обнаружили посуду и различные предметы для изготовления гашишного масла.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Данная статья предусматривает срок наказания до десяти лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый задержан.

Евгений Иванов