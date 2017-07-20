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|Под Волгоградом сожитель-садист идет под суд
|Скандалы и ЧП Волгоград
|20.07.2017 10:11
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР, в Городищенском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, который обвиняется в доведении молодой женщины до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства.
В 2010 году мужчина, будучи директором одного из кафе в рабочем поселке Городище, познакомился с 22-летней девушкой, которая устроилась к нему на работу официанткой. Работодатель стал оказывать своей подчиненной знаки внимания, однако та игнорировала их. Злоумышленник решил тогда силой доказать глубину своих чувств. Три недели начальник систематически избивал подчиненную, прежде чем молодая женщина согласилась с ним встречаться.
В сентябре того же года официантка поняла, что ждет ребенка. Беременность извергом была воспринято весьма положительно, однако это обстоятельство не мешало ему регулярно распускать руки. Спустя 1,5 года после рождения дочери, пара стала жить вместе. Женщина надеялась, что полноценная семейная жизнь изменит мужчину, но ошибалась. Побои, оскорбления и унижения продолжались также регулярно. Причем теперь угрозы сыпались не только в адрес сожительницы, но и ее матери, а также старшей дочери. Злоумышленник даже как-то обронил, что однажды они могут "не дойти" до дома.
В какой-то момент женщина даже решилась и обратилась к медикам, которые зафиксировали факт причинения ей побоев. В последний момент женщина испугалась и в суд, куда были переданы материалы, так и не явилась. В конце октября 2016 года она, воспользовавшись тем, что садист находится за пределами РФ, собрала вещи и вместе с детьми переехала к маме. Об этом тут же стало известно её сожителю. Мужчина начал терроризировать "беглянку". Звонки и смс на телефон с угрозами в ее адрес поступали ежедневно. Продолжалось это на протяжении 2,5 недель.
Позже женщина заметила за собой слежку, да еще и коллеги рассказали, что ею интересуются неизвестные, которые приходили к ней на работу в составе целой делегации. Последней каплей для измученной женщины стал разговор с сожителем. Мужчина забрал их дочку и сообщил, что видеть своего ребенка она будет только по выходным. Тогда женщина решила, что смысл жизни для нее потерян и решилась на страшное. Мать потерпевшей заметила, как состояние ее дочери стремительно ухудшается и вызвала врачей. Прибывшая бригада скорой госпитализировала женщину с признаками отравления в лечебное учреждение. В условиях стационара удалось спасти её жизнь.
Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Свою вину садист полностью признал, заявив ходатайство о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке.
Надира Коннова
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