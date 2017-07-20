ГАЗ-578602 наехал на маршрутное такси. В результате 3 человека были госпитализированы с места происшествия. Авария произошла накануне напротив дома №46 по проспекту Университетскому в Советском районе. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 60-летний водитель ГАЗ-578602 совершил столкновение со стоящим автомобилем Луидор-225000. С места ДТП были доставлены в больницу с различными травмами 3 пассажирки 66, 50 и 54 лет. Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области Следующая >