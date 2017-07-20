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В Советском районе пассажиры маршрутки пострадали в ДТП Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.07.2017 10:24

Полицейские разыскивают подозреваемую, похитившую у волжанина под предлогом снятия порчи 640 тысяч рублей Сегодня 09:57 Накануне в дежурную часть отдела полиции Управления МВД России по городу Волжскому обратился 51-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенницы. В мае прошлого года волжанин обратился за помощью к женщине, якобы обладающей экстрасенсорными способностями. «Целительница» сообщила клиенту, что на него и его родственников наведена порча, и что для проведения обряда снятия порчи требуется крупная сумма денег. Опасаясь за свое здоровье и безопасность близких, волжанин больше года продолжал отдавать деньги, прежде чем понял, что его обманули. Всего мужчина передал злоумышленнице около 640 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение подозреваемой в мошенничестве. Полиция просит граждан быть предельно бдительными и осторожными. Если Вы стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию по каналу связи «02» или в дежурную часть Управления МВД России по городу Волжскому по телефону 41-56-56.

ГАЗ-578602 наехал на маршрутное такси. В результате 3 человека были госпитализированы с места происшествия.

Авария произошла накануне напротив дома №46 по проспекту Университетскому в Советском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 60-летний водитель ГАЗ-578602 совершил столкновение со стоящим автомобилем Луидор-225000.

С места ДТП были доставлены в больницу с различными травмами 3 пассажирки 66, 50 и 54 лет.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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