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Лжецелительница сняла волжанину порчу за 640 тысяч рублей Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.07.2017 10:48

Лжецелительница сняла волжанину порчу за 640 тысяч рублей

Полиция разыскивает женщину, которая похитила у волжанина деньги под предлогом снятия порчи.

Накануне в дежурную часть МВД по городу Волжскому обратился 51-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенницы.

Оказалось, что в мае прошлого года мужчина обратился за помощью к женщине, которая якобы имела экстрасенсорные способности. «Целительница» поведала гражданину о порче, которая мешает жить ему и родственникам.

За услугу по избавлению от злого проклятия экстрасенс запросила крупную сумму денег.

- Опасаясь за свое здоровье и безопасность близких, волжанин больше года продолжал отдавать деньги, прежде чем понял, что его обманули. Всего мужчина передал злоумышленнице около 640 тысяч рублей, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в полиции Волжского.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Правоохранительные органы устанавливают личность мошенницы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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