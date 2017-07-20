Под Волгоградом сельская администрация забросила местный пруд



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки местного пруда специалисты выявили нарушения. Оказалось, что у ответственных лиц отсутствует ветеринарно-санитарный паспорт водоема и план ветеринарно-санитарных мероприятий. Помимо этого, выяснилось, что на объекте не проводится обязательная дезинфекция и соответствующее обследование.

Выявленные нарушения могут нести опасность для здоровья человека.

В результате по данным фактам был составлен административный протокол. Теперь ответственному должностному лицу придется выплатить штраф и заняться устранением нарушений ветеринарно-санитарных требований законодательства.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress