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Под Волгоградом сельская администрация забросила местный пруд Печать
Скандалы и ЧП
20.07.2017 11:02

Под Волгоградом сельская администрация забросила местный пруд

В Рассветовском сельском поселении Волгоградской области инспекторы Россельхознадзора провели проверку объектов аквакультуры на предмет соблюдения законодательства.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки местного пруда специалисты выявили нарушения. Оказалось, что у ответственных лиц отсутствует ветеринарно-санитарный паспорт водоема и план ветеринарно-санитарных мероприятий. Помимо этого, выяснилось, что на объекте не проводится обязательная дезинфекция и соответствующее обследование.

Выявленные нарушения могут нести опасность для здоровья человека.

В результате по данным фактам был составлен административный протокол. Теперь ответственному должностному лицу придется выплатить штраф и заняться устранением нарушений ветеринарно-санитарных требований законодательства.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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