В центре Волгограда загорелась кулинария. ФОТО

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 09:10 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в кулинарии "Конфетки-бараночки", расположенной по адресу ул. Мира, 12 . На площади 20 квадратных метров горела обшивка стены.

Пожарные расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 09:55.

- При пожаре никто не погиб и не пострадал Причина пожара сейчас устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

Фото: Виктор Морозкин