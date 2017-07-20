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В центре Волгограда загорелась кулинария. ФОТО Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.07.2017 10:56

В центре Волгограда загорелась кулинария. ФОТО

ЧП произошло утром в четверг, 20 июля, в Центральном районе рядом с гостиницей "Волгоград".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 09:10 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в кулинарии "Конфетки-бараночки", расположенной по адресу ул. Мира, 12 . На площади 20 квадратных метров горела обшивка стены.

Пожарные расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 09:55.

- При пожаре никто не погиб и не пострадал Причина пожара сейчас устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.

В центре Волгограда загорелась кулинария

В Волгограде загорелась кулинария. ФОТО

В Волгограде загорелась кулинария. ФОТО

В центре Волгограда загорелась кулинария. ФОТО

Надира Коннова
Фото: Виктор Морозкин

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