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В Волгограде закрыли сайты с инструкциями по подкупу преподавателей Печать
Скандалы и ЧП
20.07.2017 11:37

В Волгограде закрыли сайты с инструкциями по подкупу преподавателей

Прокуратура Ворошиловского района в ходе мониторинга сети обнаружила несколько сайтов с подробной информацией о способах передачи взятки преподавателям.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, сотрудники ведомства нашли в интернете 11 сайтов, которые подробно рассказывают о том, как передать взятку преподавателю.

Доступ к ресурсам был свободным и не требовал регистрации.

Согласно закону, распространение сведений о способах дачи взятки должностным лицам является нарушением. Подобные действия влекут уголовную ответственность.

В этой связи прокуратура направила иск в суд с целью запретить данные ресурсы. По решению суда сайт подлежит блокировке Роскомнадзором.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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