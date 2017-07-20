В Волгограде закрыли сайты с инструкциями по подкупу преподавателей

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, сотрудники ведомства нашли в интернете 11 сайтов, которые подробно рассказывают о том, как передать взятку преподавателю.

Доступ к ресурсам был свободным и не требовал регистрации.

Согласно закону, распространение сведений о способах дачи взятки должностным лицам является нарушением. Подобные действия влекут уголовную ответственность.

В этой связи прокуратура направила иск в суд с целью запретить данные ресурсы. По решению суда сайт подлежит блокировке Роскомнадзором.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress