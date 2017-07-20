ОАО ЕДКММ
Трое ростовчан "погорели" в Волгограде на миллионной сделке с носками Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.07.2017 12:22

Трое ростовчан

Злоумышленников задержали в Суровикинском районе в момент перегрузки товара в лесополосе.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 Дзержинского района задержали троих подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Трое уроженцев Ростовской области нашли в интернете фирму в Волгограде, которая может реализовать им 100 000 пар носков на сумму более 1 миллиона рублей. Злоумышленники подделали документы и наняли ничего не подозревающего водителя большегруза. Получив товар на складе курьерской службы, мужчины последовали в сторону Ростовской области.

Чтобы запутать следы, мошенники решили сменить автомобиль. Именно в момент перегрузки товара в лесополосе в Суровикинском районе Волгоградской области их и задержали сотрудники уголовного розыска.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru