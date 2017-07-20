Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники уголовного розыска отдела полиции №3 Дзержинского района задержали троих подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Трое уроженцев Ростовской области нашли в интернете фирму в Волгограде, которая может реализовать им 100 000 пар носков на сумму более 1 миллиона рублей. Злоумышленники подделали документы и наняли ничего не подозревающего водителя большегруза. Получив товар на складе курьерской службы, мужчины последовали в сторону Ростовской области.

Чтобы запутать следы, мошенники решили сменить автомобиль. Именно в момент перегрузки товара в лесополосе в Суровикинском районе Волгоградской области их и задержали сотрудники уголовного розыска.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"