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Под Волгоградом полиция изъяла у крымчанина наркотики и боеприпасы Печать
Скандалы и ЧП
20.07.2017 12:36

Под Волгоградом полиция изъяла у крымчанина наркотики и боеприпасы

Житель Республики Крым был задержан с поличным во время сбора дикорастущей конопли.

Накануне во время патруля в районе моста через ерик Верблюд в Среднеахтубинском районе полицейские заметили подозрительного мужчину, который собирал дикую коноплю.

В ходе личного досмотра в рюкзаке у гражданина было найдено 340 грамм марихуаны и 16 патронов калибра 7,92 мм.

Как оказалось, мужчина являлся уроженцем Республики Крым. 28-летний безработный ранее уже был судим за незаконные операции с наркотиками.

Полицейским крымчанин рассказал, что нашел боеприпасы на берегу Волги, а коноплю заготовил для личного потребления.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гостя из Крыма.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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