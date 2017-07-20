Под Волгоградом полиция изъяла у крымчанина наркотики и боеприпасы

Накануне во время патруля в районе моста через ерик Верблюд в Среднеахтубинском районе полицейские заметили подозрительного мужчину, который собирал дикую коноплю.

В ходе личного досмотра в рюкзаке у гражданина было найдено 340 грамм марихуаны и 16 патронов калибра 7,92 мм.

Как оказалось, мужчина являлся уроженцем Республики Крым. 28-летний безработный ранее уже был судим за незаконные операции с наркотиками.

Полицейским крымчанин рассказал, что нашел боеприпасы на берегу Волги, а коноплю заготовил для личного потребления.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гостя из Крыма.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress