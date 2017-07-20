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|В Липецкой области завершены поиски 3-летнего ребенка
|Скандалы и ЧП Волгоград
|20.07.2017 12:53
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Как стало известно "СоцИнформБюро" от волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт", поиски пропавшего 3-летнего ребенка днем 13 июля, примерно в двух километрах от села Михайловка Липецкой области, завершены.
- Ему было всего три года. Его искали шесть суток, не прекращая поиски ни на секунду. Сегодня на поисках было 500 человек. И эти 500 человек опоздали. Не успели спасти жизнь маленькому человеку, - поделились волонтеры.
Напомним, Задонский межрайонный следственный отдел СУ СК России по области ранее сообщал, что 13 июля в двух километрах от села Михайловка Липецкой области пропал ребенок. Отец в момент исчезновения маленького сына занимался сенокосом. Мужчина оставил ребенка в кузове мотороллера, а сам ушел. Когда он вернулся, то малыша на месте уже не было.
Следователи опросили родных пропавшего мальчика и осмотрели место происшествия. К поискам ребенка подключились волонтеры. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.
Надира Коннова
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