В Липецкой области завершены поиски 3-летнего ребенка

Как стало известно "СоцИнформБюро" от волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт", поиски пропавшего 3-летнего ребенка днем 13 июля, примерно в двух километрах от села Михайловка Липецкой области, завершены.

- Ему было всего три года. Его искали шесть суток, не прекращая поиски ни на секунду. Сегодня на поисках было 500 человек. И эти 500 человек опоздали. Не успели спасти жизнь маленькому человеку, - поделились волонтеры.

Напомним, Задонский межрайонный следственный отдел СУ СК России по области ранее сообщал, что 13 июля в двух километрах от села Михайловка Липецкой области пропал ребенок. Отец в момент исчезновения маленького сына занимался сенокосом. Мужчина оставил ребенка в кузове мотороллера, а сам ушел. Когда он вернулся, то малыша на месте уже не было.

Следователи опросили родных пропавшего мальчика и осмотрели место происшествия. К поискам ребенка подключились волонтеры. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Надира Коннова

ФОТО: "Лиза Алерт"