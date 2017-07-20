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В Липецкой области завершены поиски 3-летнего ребенка Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.07.2017 12:53

В Липецкой области завершены поиски 3-летнего ребенка

Артема искали шесть суток, не прекращая поиски ни на секунду. Однако, волонтеры опоздали. Маленький человек, оставшись один на один с лесом, холодом и голодом, погиб.

Как стало известно "СоцИнформБюро" от волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт", поиски пропавшего 3-летнего ребенка днем 13 июля, примерно в двух километрах от села Михайловка Липецкой области, завершены.

- Ему было всего три года. Его искали шесть суток, не прекращая поиски ни на секунду. Сегодня на поисках было 500 человек. И эти 500 человек опоздали. Не успели спасти жизнь маленькому человеку, - поделились волонтеры.

Напомним, Задонский межрайонный следственный отдел СУ СК России по области ранее сообщал, что 13 июля в двух километрах от села Михайловка Липецкой области пропал ребенок. Отец в момент исчезновения маленького сына занимался сенокосом. Мужчина оставил ребенка в кузове мотороллера, а сам ушел. Когда он вернулся, то малыша на месте уже не было.

Следователи опросили родных пропавшего мальчика и осмотрели место происшествия. К поискам ребенка подключились волонтеры. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Надира Коннова
ФОТО: "Лиза Алерт"

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