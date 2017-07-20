Волгоградский должник пытался спрятаться от приставов в столице

Местный житель долгое время уклонялся от уплаты алиментов на содержание своей дочери, накопив долг на 100 тысяч рублей.

В результате нерадивый отец был привлечён к уголовной ответственности, однако данная мера мужчину не вразумила. Вместо исполнения родительских обязанностей мужчина предпочел просто сменить место жительства, за что был объявлен в розыск.

Однако скрыться от правосудия у должника не вышло. Беглец был остановлен сотрудниками ГИБДД в Москве.

При проверке документов инспекторы выяснили, что гражданин имел долги.

- В итоге на уверенного в своей безнаказанности мужчину был составлен административный протокол. По данной статье предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до пятидесяти часов или лишение специального права на срок до одного года, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФССП.

На данный момент должник сам связался с судебными приставами и пообещал явиться на прием.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress