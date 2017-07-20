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Жительница Урюпинска избила до смерти свою пожилую соседку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.07.2017 13:53

Жительница Урюпинска избила до смерти свою пожилую соседку

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой к пожилой соседке, избила ее и скрылась с места происшествия.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе облсуда, накануне судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении жительницы Урюпинского района, избившей до смерти свою соседку.

17 мая этого года женщину осудили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, однако женщина посчитала наказание слишком суровым и подала на апелляцию.

При рассмотрении дела судом первой инстанции было установлено, что между подсудимой и потерпевшей возник конфликт на бытовой почве. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой к пожилой соседке, избила ее и после совершения преступления скрылась с места происшествия.

На следующий день пенсионерка была доставлена в районную больницу, где спустя неделю, несмотря на всю оказанную помощь, скончалась.

Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда оснований для снижения наказания осужденной не установила, и 19 июля 2017 года вступил в законную силу приговор Урюпинского городского суда Волгоградской области. Женщина отправится отбывать наказание на 9 лет в колонию общего режима.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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