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В Михайловском районе полиция всю ночь искала заблудившуюся пенсионерку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
20.07.2017 14:30

В Михайловском районе полиция всю ночь искала заблудившуюся пенсионерку

Пожилая женщина позвонила в полицию и сообщила, что потерялась. Найти старушку удалось под утро на границе с Фроловским районом.

Накануне в 17.20 в дежурную часть МВД «Фроловский» поступил звонок от 68-летней жительницы поселка Отрадное Михайловского района.

Полицейским женщина сообщила, что пошла в гости к подруге в хутор Кудиновский Фроловского района, но заблудилась. Описать свое местоположение она не смогла.

В результате найти потерявшуюся старушку удалось только утром на границе с Фроловским районом.

- Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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