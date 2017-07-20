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|В Михайловском районе полиция всю ночь искала заблудившуюся пенсионерку
|Скандалы и ЧП Волгоград
|20.07.2017 14:30
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Накануне в 17.20 в дежурную часть МВД «Фроловский» поступил звонок от 68-летней жительницы поселка Отрадное Михайловского района.
Полицейским женщина сообщила, что пошла в гости к подруге в хутор Кудиновский Фроловского района, но заблудилась. Описать свое местоположение она не смогла.
В результате найти потерявшуюся старушку удалось только утром на границе с Фроловским районом.
- Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону.
Юлия Соболева
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