В Михайловском районе полиция всю ночь искала заблудившуюся пенсионерку

Накануне в 17.20 в дежурную часть МВД «Фроловский» поступил звонок от 68-летней жительницы поселка Отрадное Михайловского района.

Полицейским женщина сообщила, что пошла в гости к подруге в хутор Кудиновский Фроловского района, но заблудилась. Описать свое местоположение она не смогла.

В результате найти потерявшуюся старушку удалось только утром на границе с Фроловским районом.

- Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress