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В Волгограде арестовали застройщика ЖК «Доминант» и ЖК «Парк Европейский» Печать
Скандалы и ЧП
20.07.2017 14:35

В Волгограде арестовали застройщика ЖК «Доминант» и ЖК «Парк Европейский»

Центральный районный суд принял решение об аресте одного из подозреваемых в причастности к хищению денежных средств более 1800 волгоградских дольщиков.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в офисе московского инвестиционно-строительного холдинга оперативники задержали 43-летнего управляющего строительством домов ЖК «Доминант» и ЖК «Парк Европейский» в Волгограде.

В Волгограде арестовали застройщика ЖК «Доминант» и ЖК «Парк Европейский»

 

Мужчину подозревают в хищении денежных средств более 1800 волгоградских дольщиков, из-за чего остановилась стройка многоквартирных домов в Кировском и Советском районах.

Во время обыска правоохранители изъяли документы, в том числе и черновые записи о движении денежных средств. Задержанный был этапирован в Волгоград.

Сегодня, 20 июля, Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области и избрал руководителю проекта холдинга меру пресечения в виде ареста.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшие тяжкие последствия», проводится следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, волгоградские дольщики ЖК «Парк Европейский» и ЖК «Доминант» сообщают о том, что не могут добиться диалога с городскими и региональными властями. 

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по региону

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