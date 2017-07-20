В Волгограде арестовали застройщика ЖК «Доминант» и ЖК «Парк Европейский»



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в офисе московского инвестиционно-строительного холдинга оперативники задержали 43-летнего управляющего строительством домов ЖК «Доминант» и ЖК «Парк Европейский» в Волгограде.

Мужчину подозревают в хищении денежных средств более 1800 волгоградских дольщиков, из-за чего остановилась стройка многоквартирных домов в Кировском и Советском районах.

Во время обыска правоохранители изъяли документы, в том числе и черновые записи о движении денежных средств. Задержанный был этапирован в Волгоград.

Сегодня, 20 июля, Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области и избрал руководителю проекта холдинга меру пресечения в виде ареста.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшие тяжкие последствия», проводится следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области.



Напомним, волгоградские дольщики ЖК «Парк Европейский» и ЖК «Доминант» сообщают о том, что не могут добиться диалога с городскими и региональными властями.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по региону