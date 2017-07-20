Камышинская пенсионерка стала жертвой мошенницы из социальной службы

19 июля в полицию обратилась 82-летняя женщина и сообщила, что неизвестная женщина похитила у нее 60 тысяч рублей.

Как рассказала полицейским пенсионерка, вчера около 14.00 к ней в дверь постучала неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей социальной службы.

Потерпевшей пенсионерке и ее мужу соцработница объяснила, что супруги получили пенсию купюрами не той серии.

Она потребовала показать имеющиеся денежные средства якобы для сверки серий. Осмотрев все купюры и посоветовав пенсионерке обменять их на почте, незнакомка распрощалась с хозяйкой, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД «Камышниский».

После ухода незнакомки камышанка обнаружила пропажу кошелька и сразу позвонила в полицию.

В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Примеры мошенницы: на вид 35-40 лет, рос 160 см., темные волосы. Была одета в черное платье, на шее бусы белого цвета.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»