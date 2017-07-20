В Волгограде сотрудника УФСИН поймали на взятке

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, задержанный получил 20 тысяч рублей от условно осужденного мужчины. За эти деньги капитан внутренней службы должен был подписать акты о якобы проведенной проверке по его месту жительства.

Осужденный за хранение наркотиков мужчина попросил госслужащего не готовить материалы об изменении условного срока заключения на реальный, чтобы на длительный срок уехать в Москву.

СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки».

Задержанный сознался в содеянном.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба в ГУ МВД России по региону