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В Волгограде сотрудника УФСИН поймали на взятке Печать
Скандалы и ЧП
20.07.2017 17:15

В Волгограде сотрудника УФСИН поймали на взятке

В городе-герое при получении взятки оперативники задержали 32-летнего работника регионального филиала уголовно-исполнительной инспекции.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, задержанный получил 20 тысяч рублей от условно осужденного мужчины. За эти деньги капитан внутренней службы должен был подписать акты о якобы проведенной проверке по его месту жительства.

Осужденный за хранение наркотиков мужчина попросил госслужащего не готовить материалы об изменении условного срока заключения на реальный, чтобы на длительный срок уехать в Москву.

СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки».

Задержанный сознался в содеянном.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба в ГУ МВД России по региону

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