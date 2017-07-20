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|В Волгограде подрядчик недобросовестно отремонтировал 17 дорог
|Скандалы и ЧП
|20.07.2017 18:07
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Муниципальное учреждение «Комдорстрой» в очередной раз подало иск в отношении подрядчика ООО «Волгоградское ДСУ». Компанию хотят обязать устранить дефекты, выявленные в гарантийный период.
Известно, что контракт с подрядчиком на ремонт автомобильных дорог был заключен в июне 2014 года. В марте 2017 года специальная комиссия провела проверку отремонтированных объектов и обнаружила множество дефектов.
Так, плохое качество дорожного покрытия было выявлено на следующих улицах:
в Тракторозаводском районе: ул. Баумана, ул. им. Могилевича, ул. Щепкина, ул. Дектярева, ул. Мещерякова, ул. Серова, ул. им. Грамши, ул. Кастерина, пер. им. Красина;
в Краснооктябрьском районе: ул. Менделеева, ул. Репина, ул. П. Гончарова, ул. Новоремесленная;
в Центральном районе: ул. Голубинская, ул. им. Михаила Балонина, ул. 13-й Гвардейской, ул. Коммунистическая.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Арбитражного суда, обнаруженные недостатки подрядчика обязали устранить, однако добровольно переделывать работу он не стал. Теперь компании предстоит делать повторный ремонт, но уже за свой счет.
Напомним, что на прошлой неделе в отношении ООО «Волгоградское ДСУ» уже был подан иск из-за плохого состояния улицы Ангарской. В марте мэрия пыталась добиться повторного ремонта улицы Неждановой.
Юлия Соболева
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