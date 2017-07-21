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Волгоградец выращивал коноплю на даче Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
21.07.2017 04:05

Волгоградец выращивал коноплю на даче

 Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном культивировании запрещенных растений.


В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции отдела №1 Тракторозаводского района выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений. Инцидент произошел на территории садового общества «Дзержинец-Винновка», где на одном из участков, принадлежащему 23-летнему жителю Советского района полицейские обнаружили теплицу. Именно в ней правоохранители обнаружили и изъяли 23 куста конопли. Кроме того в ходе осмотра дачного участка также были обнаружены приспособления для изготовления наркотиков.

Молодой человек сознался в содеянном, но при этом заявил, что выращивал коноплю только для личного потребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 231 части 1 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Евгений Иванов

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