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|Волгоградец выращивал коноплю на даче
|Скандалы и ЧП Волгоград
|21.07.2017 04:05
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Молодой человек сознался в содеянном, но при этом заявил, что выращивал коноплю только для личного потребления.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 231 части 1 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Евгений Иванов
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