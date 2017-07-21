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На юге Волгограда водитель на иномарке сбил школьника Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
21.07.2017 10:49

На юге Волгограда водитель на иномарке сбил школьника

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днем в Красноармейском районе города.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в четверг, 20 июля, в 16:00 68-летний водитель на автомобиле "Рено Логан" двигался по пр-ту Героев Сталинграда в сторону ул. Фадеева. Напротив дома № 8 по пр-ту Героев Сталинграда водитель иномарки наехал на 12-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП школьник получил травму и был доставлен в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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