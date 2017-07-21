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За травму годовалого камышанина директор УК отделался условным сроком Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
21.07.2017 11:16

За травму годовалого камышанина директор УК отделался условным сроком

Вступил в законную силу приговор Камышинского городского суда Волгоградской области в отношении директора управляющей компании Александра Стёпина по вине которого на ребенка упал кусок бетона.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе облсуда, трагедия случилась в феврале 2016 года, когда ребенок вместе с бабушкой возвращался домой. Мальчик получил ушиб головного мозга первой степени и перелом костей свода черепа. Стараниями врачей малыш выжил.

О том, что балконы в этой многоэтажке рушатся, управдом знал еще в 2015 году. Однако ремонт планировался только весной 2016.

С учетом этих обстоятельств, Камышинский городской суд приговорил директора ответственной УК к двум годам условно с лишением права на работу в сфере ЖКХ на три года. Помимо этого, мужчину обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и компенсацию морального вреда родителям пострадавшего мальчика в размере одного миллиона рублей.

Вину в совершенном преступлении Стёпин не признал и обжаловал приговор первой инстанции. Более того, он просил его отменить, а производство по делу прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

20 июля апелляционная инстанция Волгоградского областного суда, выслушав все стороны и исследовав представленные материалы уголовного дела, оснований к отмене приговора городского суда не установила. Таким образом приговор Камышинского городского суда остался без изменения.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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