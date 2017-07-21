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Пропавшего в Ерзовке пятиклассника обнаружили на севере Волгограда Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
21.07.2017 11:43

Пропавшего в Ерзовке пятиклассника обнаружили на севере Волгограда

Пропавшего накануне школьника удалось обнаружить в тот же день около 12 часов ночи в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МДД России по региону, в четверг, 20 июля, около 20:00 в полицию обратилась 33-летняя жительница п. Ерзовка. Женщина рассказала, что ее 12-летний сын еще утром поехал гулять на велосипеде и рвать траву для утят и до настоящего времени домой не вернулся. Мобильный телефон школьника был выключен. Самостоятельные поиски никаких результатов не дали.

По "Тревоге" был поднят личный состав отдел полиции. В балке стражи порядка обнаружили брошенный велосипед. Поиски школьника вели на протяжении 4-х часов более полусотни полицейских. Около 12-ти часов ночи ребенок был обнаружен в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Оказалось, что весь день мальчик гулял, катался на велосипеде, ходил в игровой клуб, а вечером решил отправиться в гости к своему отцу, находившемуся в разводе с супругой.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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