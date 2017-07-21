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В Камышинском районе зафиксировали АЧС Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
21.07.2017 13:55

В Камышинском районе зафиксировали АЧС

Африканскую чуму свиней выявили в личном подсобном хозяйстве в поселке Авиловский Камышинского района Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе областной администрации, на территории, где выявлена африканская чума свиней, объявлен карантин. Частично в зону карантина попал и Котовский район, поскольку поселок Авиловский находится на границах двух районов.

Диагноз установила Волгоградская областная ветеринарная лаборатория. Материалы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. Сейчас специалисты региональной ветеринарной службы ликвидируют последствия и принимают профилактические меры для предупреждения распространения инфекции.

Отметим, что с начала 2017 года это уже девятый случай АЧС в Волгоградской области. На двух участках карантин уже снят.

Для людей данный вирус опасности не представляет. Для предупреждения распространения инфекции необходимо строго соблюдать профилактические меры и немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения.

Надира Коннова
ФОТО: Администрация Волгоградской области

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