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Волгоградского пристава оштрафовали за волокиту Печать
Скандалы и ЧП
21.07.2017 14:05

Волгоградского пристава оштрафовали за волокиту

Судебного пристава из Калачевского района наказали за несвоевременную выдачу справки.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на региональную прокуратуру, в ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что в отдел обратилась женщина с просьбой предоставить ей сведения о ходе взыскания алиментов в ее пользу. Вместо положенного срока справку подготовили спустя 50 дней.

В связи с этим прокурор Калачевского района в отношении судебного пристава-исполнителя отдела возбудил дело об административном правонарушении.

Решением мирового судьи госслужащий получил штраф.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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