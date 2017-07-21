Волгоградского пристава оштрафовали за волокиту

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на региональную прокуратуру, в ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что в отдел обратилась женщина с просьбой предоставить ей сведения о ходе взыскания алиментов в ее пользу. Вместо положенного срока справку подготовили спустя 50 дней.

В связи с этим прокурор Калачевского района в отношении судебного пристава-исполнителя отдела возбудил дело об административном правонарушении.

Решением мирового судьи госслужащий получил штраф.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress