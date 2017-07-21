Больше 4,5 тысяч бутылок незаконного алкоголя уничтожили в Волжском

Спиртное было изъято и утилизировано на специальном полигоне города-спутника. Алкоголь был изъят правоохранительными органами Волжского в 2016-2017 годах у подозреваемых в обороте алкогольной продукции без маркировки. Отметим, что виновные были привлечены к ответственности, а алкоголь признанали подлежащим уничтожению. В результате вся изъятая продукция была уничтожена с применением специального оборудования. Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области Следующая >