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Больше 4,5 тысяч бутылок незаконного алкоголя уничтожили в Волжском Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
21.07.2017 14:53

Больше 4,5 тысяч бутылок незаконного алкоголя уничтожили в Волжском

Спиртное было изъято и утилизировано на специальном полигоне города-спутника.

Алкоголь был изъят правоохранительными органами Волжского в 2016-2017 годах у подозреваемых в обороте алкогольной продукции без маркировки.

Отметим, что виновные были привлечены к ответственности, а алкоголь признанали подлежащим уничтожению.

Больше 4,5 тысяч бутылок незаконного алкоголя уничтожили в Волжском

В результате вся изъятая продукция была уничтожена с применением специального оборудования.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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