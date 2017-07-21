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У волгоградки за долги забрали ковер Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
21.07.2017 15:36

У волгоградки за долги забрали ковер

Судебные приставы арестовали за долги ковер у жительницы Кировского района.

Жительница Волгограда приобрела новый ковер из натуральной шерсти, чтобы постелить его в отремонтированной квартире. Однако женщина не предполагала, что долг в 30 тысяч рублей помешает ей насладиться обновкой.

Вскоре после покупки судебный пристав Кировского районного отдела посетил гражданку, чтобы проверить ее имущественное положение. В ходе осмотра квартиры сотрудник ФССП решил описать и арестовать новенький ковер, который находился еще в упаковке.

- Женщина, поняв, что может навсегда лишиться ковра, который она так долго искала, оплатила сумму долга, а также исполнительский сбор в полном объеме на следующий день, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ФССП по региону.

В результате ковер был возвращен владелице. Она в свою очередь пообещала больше не накапливать долги.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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