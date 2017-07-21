С волгоградского бизнесмена взыскали 12 миллионов рублей налогов

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, до этого времени бизнесмена признали виновным в уклонении от уплаты НДС с ООО «МС-Волга». Тогда мужчину приговорили к 200 тысячам штрафа.

Будучи директором ООО «МС-Волга», с декабря 2012-го по декабрь 2014-го Бибик создал систему документооборота без реального совершения финансово-хозяйственных операций. В результате организацией в бюджет не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 12 миллионов рублей.

В настоящий момент суд удовлетворил инициативу прокуратуры о взыскании этих денег с предпринимателя.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress