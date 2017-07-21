В Волгограде задержали банду браконьеров

Сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России совместно с коллегами из УФСБ пресекли деятельность преступной группы, осуществляющей вылов и продажу ценных рыб в акватории Волги.

В местах проживания браконьеров полиции удалось изъять более 12 кг черной икры, 209 экземпляров осетровых и частиковых рыб, а также орудия лова.

Кроме того, были найдены боеприпасы и наличные деньги в сумме 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте.

В результате в отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела. Мероприятия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжаются.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress