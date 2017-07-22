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Выпил с «товарищем» - лишился телефона Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
22.07.2017 03:48

Выпил с «товарищем» - лишился телефона

 Сотрудники Росгвардии задержали похитителя мобильного телефона.


Инцидент произошел в Советском районе города Волгограда. Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сигнал о краже, произошедшей в одном из кафе.

К прибывшему на место экипажу группы задержания обратился потерпевший, который заявил, что во время совместного распития алкогольных напитков неизвестный украл у него дорогостоящий «мобильник».

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими установили и задержали подозреваемого по «горячим следам». Им оказался 21-летний безработный местный житель.

Похитителя дорогого «мобильника» доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области.

Евгений Иванов

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