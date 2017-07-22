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|Пожар во Фролово едва не погубил местную жительницу
|Скандалы и ЧП
|22.07.2017 09:57
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Накануне около 21.00 на пульт пожарной службы поступил сигнал о пожаре во Фролово. Оказалось, что на улице Пролетарской в доме начали гореть домашние вещи.
Прибывшие на место пожарные расчёты справились с огнем уже через 15 минут.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, на месте происшествия была обнаружена пострадавшая женщина 1968 года рождения.
По словам спасателей, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической проводки.
Юлия Соболева
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