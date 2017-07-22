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Пожар во Фролово едва не погубил местную жительницу Печать
Скандалы и ЧП
22.07.2017 09:57

Пожар во Фролово едва не погубил местную жительницу

Домашние вещи фроловчанки загорелись из-за короткого замыкания электропроводки.

Накануне около 21.00 на пульт пожарной службы поступил сигнал о пожаре во Фролово. Оказалось, что на улице Пролетарской в доме начали гореть домашние вещи.

Прибывшие на место пожарные расчёты справились с огнем уже через 15 минут.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, на месте происшествия была обнаружена пострадавшая женщина 1968 года рождения.

По словам спасателей, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической проводки.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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