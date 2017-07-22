Пожар во Фролово едва не погубил местную жительницу

Накануне около 21.00 на пульт пожарной службы поступил сигнал о пожаре во Фролово. Оказалось, что на улице Пролетарской в доме начали гореть домашние вещи.

Прибывшие на место пожарные расчёты справились с огнем уже через 15 минут.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, на месте происшествия была обнаружена пострадавшая женщина 1968 года рождения.

По словам спасателей, причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической проводки.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress