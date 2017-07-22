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В Камышине студент колледжа до смерти избил новорожденного ребенка Печать
Скандалы и ЧП
22.07.2017 10:19

В Камышине студент колледжа до смерти избил новорожденного ребенка

Полиция задержала юношу, который в состоянии алкогольного опьянения убил месячного ребенка своей 19-летней подруги.

21 июля 2017 года в больницу Камышина с множественными травмами доставили 19-летнюю местную жительницу и ее новорожденную ночь. Через некоторое время месячная малышка скончалась, о чем медики сообщили в полицию.

Вскоре по подозрению в причастности к данному преступлению оперативники задержали 17-летнего юношу. Было установлено, что в тот день молодая мама распивала спиртное и употребляла токсические вещества со своими друзьями.

- В какой-то момент один из парней стал склонять молодую женщину к близости, а получив отказ, накинулся на нее с кулаками. Услышав детский плач, злоумышленник подошел к ребенку и нанес ему 3 удара кулаком по голове, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону.

На данный момент подозреваемый задержан, в преступлении он признался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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