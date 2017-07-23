Из-за неосторожности сотрудников в Котово загорелся зоомагазин

Нарушение техники безопасности при использовании электрооборудования стало причиной пожара в торговом павильоне. Сегодня, 23 июля, в 04.10 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в городе Котово. Оказалось, что в торговом павильоне на улице Нефтяников загорелось оборудование и товары для животных. Спасателям удалось справиться с огнем буквально через 10 минут. К счастью, на месте происшествия никто не пострадал. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >