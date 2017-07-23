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Из-за неосторожности сотрудников в Котово загорелся зоомагазин Печать
Скандалы и ЧП
23.07.2017 10:32

Из-за неосторожности сотрудников в Котово загорелся зоомагазин

Нарушение техники безопасности при использовании электрооборудования стало причиной пожара в торговом павильоне.

Сегодня, 23 июля, в 04.10 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в городе Котово.

Оказалось, что в торговом павильоне на улице Нефтяников загорелось оборудование и товары для животных.

Спасателям удалось справиться с огнем буквально через 10 минут. К счастью, на месте происшествия никто не пострадал.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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