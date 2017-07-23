Школьник попал под колеса иномарки в Красноармейском районе

ДТП с участием ребенка произошло накануне в 12.55 на улице Российской.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 60-летний водитель на «Фиат Дукато» напротив дома №2 сбил несовершеннолетнего, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В результате аварии юный волгоградец был с травмами доставлен в больницу.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»