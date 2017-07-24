Пожар унес жизнь мужчины в Калачевском районе

В хуторе Новоляпичев возгорание кровли стало причиной гибели местного жителя. 23 июля в 23.23 на пульт пожарной службы поступило сообщение о пожаре в Калачевском районе. Оказалось, что в хуторе Новоляпичев на улице Молодежной загорелась деревянная кровля кирпичного дома. Спасателям удалось ликвидировать огонь только к 01.20 часам. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, на месте происшествия был обнаружен погибший мужчина 1959 года рождения. На данный момент причины пожара устанавливаются. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >