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Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Красноармейском районе Печать
Скандалы и ЧП
24.07.2017 09:56

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Красноармейском районе

Накануне пьяный водитель УАЗ протаранил машину «Киа Рио». Водитель легковушки скончался на месте.

Страшная авария произошла 23 июля в Красноармейском районе на улице Лазоревой напротив дома №217.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, нетрезвый 39-летний водитель УАЗ-39099-5 проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной службы «Яндекс. Такси».

В результате 44-летний водитель «Киа Рио» скончался на месте. Его 15-летний пассажир был госпитализирован с различными травмами.

На данный момент водитель УАЗ задержан. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской област

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