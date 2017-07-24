Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Красноармейском районе

Страшная авария произошла 23 июля в Красноармейском районе на улице Лазоревой напротив дома №217.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, нетрезвый 39-летний водитель УАЗ-39099-5 проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с машиной службы «Яндекс. Такси».

В результате 44-летний водитель «Киа Рио» скончался на месте. Его 15-летний пассажир был госпитализирован с различными травмами.

На данный момент водитель УАЗ задержан. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской област