Под Волгоградом у местного жителя изъяли мешок конопли

Во время проведения оперативных мероприятий полицейские задержали с поличным 40-летнего ранее судимого жителя села Лог во время сбора наркотика.

При досмотре у мужчины был найден мешок с растительным веществом, которое направили на экспертизу. Оказалось, что припас для личного пользования подозреваемый больше 160 частей конопли.

В результате в отношении него было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит 10 лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress