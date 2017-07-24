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Под Волгоградом у местного жителя изъяли мешок конопли Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
24.07.2017 10:30

Под Волгоградом у местного жителя изъяли мешок конопли

В Иловлинском районе полиция задержала мужчину во время сбора дикорастущей конопли.

Во время проведения оперативных мероприятий полицейские задержали с поличным 40-летнего ранее судимого жителя села Лог во время сбора наркотика.

При досмотре у мужчины был найден мешок с растительным веществом, которое направили на экспертизу. Оказалось, что припас для личного пользования подозреваемый больше 160 частей конопли.

В результате в отношении него было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит 10 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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