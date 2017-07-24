В Волгограде вынесли приговор похитителю четырех пачек кофе

Тракторозаводский районный суд назначил наказание похитителю кофе. Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщила пресс-служба ведомства.

Как было установлено, 8 мая в магазине «Магнит» гражданин украл с торгового стеллажа четыре упаковки кофе «Nescafe Gold Barista» и «Nescafe Gold Ergos» и прошел на кассу.

Но вынести упаковки с любимым напитком ему не удалось, поскольку сотрудница магазина схватила за руку и потребовала выдать неоплаченный товар.

Так просто расставаться с кофе гражданин не захотел, поэтому он вырвался из рук продавца и выбежал из магазина. Таким образом материальный ущерб торговой точке составил 543 рубля.

В результате любитель кофе получил в качестве наказания 240 часов обязательный работ.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress