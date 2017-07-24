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В Волгоградской области завершился первый этап операции «Мак-2017» Печать
Скандалы и ЧП
24.07.2017 11:27

В Волгоградской области завершился первый этап операции «Мак-2017»

С 13 июня по 15 июля на территории региона проводился первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак–2017». Она направлена на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Волгоградские полицейские подвели соответствующие итоги.

Как сообщили ИА "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, за время операции правоохранительными органами выявлено 174 преступления, которые связанны с незаконным оборотом наркотиков. По всем возбуждены уголовные дела.

Из незаконного оборота изъято около 28 килограммов наркотических средств, в том числе больше 23 килограммов – это вещества растительного происхождения.

За месяц сотрудниками ОВД выявлено 81 административное правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков. Помимо этого обнаружено и уничтожено 17 очагов незаконных посевов на площади 425 квадратных метров. Также, правоохранители нашли и ликвидировали 101 очаг дикорастущих растений на площади 3150 квадратных метров.

Всего экспертами-криминалистами проведено 1583 экспертизы и 132 исследования.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по региону

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