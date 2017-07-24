В Волгоградской области завершился первый этап операции «Мак-2017»

Как сообщили ИА "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, за время операции правоохранительными органами выявлено 174 преступления, которые связанны с незаконным оборотом наркотиков. По всем возбуждены уголовные дела.

Из незаконного оборота изъято около 28 килограммов наркотических средств, в том числе больше 23 килограммов – это вещества растительного происхождения.

За месяц сотрудниками ОВД выявлено 81 административное правонарушение в сфере незаконного оборота наркотиков. Помимо этого обнаружено и уничтожено 17 очагов незаконных посевов на площади 425 квадратных метров. Также, правоохранители нашли и ликвидировали 101 очаг дикорастущих растений на площади 3150 квадратных метров.

Всего экспертами-криминалистами проведено 1583 экспертизы и 132 исследования.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по региону