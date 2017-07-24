Следователи будут ходатайствовать об аресте виновника ДТП с участием такси

Сотрудники Красноармейского отдела полиции вынесли ходатайство об аресте водителя УАЗ, устроившего накануне смертельную аварию. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, соответствующее ходатайство уже вынесено в отношении 39-летнего жителя Ставрополья. Напомним, что страшная авария произошла 23 июля на улице Лазоревой. Нетрезвый водитель УАЗа проехал на «красный» и столкнулся с машиной службы такси. В результате 44-летний водитель «Киа Рио» скончался на месте. Его 15-летний пассажир был госпитализирован с различными травмами. На данный момент водитель УАЗ задержан и ожидает суда об избрании меры пресечения. У мужчины взяты образцы крови для определения наличия и концентрации в ней алкоголя. Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области < Предыдущая Следующая >