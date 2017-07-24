В Волгограде будут судить очередных «черных риелторов»

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство направило в суд уголовное дело в отношении 52-летней местной жительницы, а также безработных 28-летнего и 26-летнего ее знакомых. Трио обвиняют в крупном мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, а также принуждении к совершению сделки под угрозой расправы с применением насилия.

По версии следствия, в декабре 2014 года обвиняемая оказывала одному из владельцев квартиры в Дзержинском районе услуги по продаже. При этом риэлтор собиралась похитить имущество. Для этого она заселила в квартиру к клиенту двоих своих знакомых. За денежное вознаграждение они систематически употребляли спиртное и оказывали психологическое воздействие на хозяина. В результате потерпевший переоформил свою долю в квартире на другое лицо. Таким образом, мужчина лишился единственного жилья.

Помимо этого, в 2015 году обвиняемая приобрела долю в квартире в Краснооктябрьском районе, а затем с целью заставить проживавшего в квартире мужчину дешево продать ей свою долю, снова заселила в квартиру своих знакомых. Несколько месяцев указанные лица систематически употребляли в квартире спиртные напитки, провоцировали конфликты, угрожали насилием в отношении законного владельца квартиры и членов его семьи. В связи с этим потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы.

Расследование уголовного дела проводилось СУ управления МВД России по Волгограду.

Вину участники преступной группы не признают. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом Волгограда. Дожидаться его все обвиняемые будут под стражей.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress