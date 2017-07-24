Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале
Экс-глава Владивостока Владимир Николаев выложил летние фото вместе с Сергеем Боженовым. ....
В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
19 июля в ходе заседания гордумы Андрей Косолапов без доклада отчитался о работе представительного о....
|В Волгограде будут судить очередных «черных риелторов»
|Скандалы и ЧП
|24.07.2017 12:29
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство направило в суд уголовное дело в отношении 52-летней местной жительницы, а также безработных 28-летнего и 26-летнего ее знакомых. Трио обвиняют в крупном мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, а также принуждении к совершению сделки под угрозой расправы с применением насилия.
По версии следствия, в декабре 2014 года обвиняемая оказывала одному из владельцев квартиры в Дзержинском районе услуги по продаже. При этом риэлтор собиралась похитить имущество. Для этого она заселила в квартиру к клиенту двоих своих знакомых. За денежное вознаграждение они систематически употребляли спиртное и оказывали психологическое воздействие на хозяина. В результате потерпевший переоформил свою долю в квартире на другое лицо. Таким образом, мужчина лишился единственного жилья.
Помимо этого, в 2015 году обвиняемая приобрела долю в квартире в Краснооктябрьском районе, а затем с целью заставить проживавшего в квартире мужчину дешево продать ей свою долю, снова заселила в квартиру своих знакомых. Несколько месяцев указанные лица систематически употребляли в квартире спиртные напитки, провоцировали конфликты, угрожали насилием в отношении законного владельца квартиры и членов его семьи. В связи с этим потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы.
Расследование уголовного дела проводилось СУ управления МВД России по Волгограду.
Вину участники преступной группы не признают. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Дзержинским районным судом Волгограда. Дожидаться его все обвиняемые будут под стражей.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
12:55
Волгоградцев ждет самое зрелищное астрономическое явление года
-
12:35
Волгоградец получил ножом в живот при попытке усмирить буйного отца
-
12:29
В Волгограде будут судить очередных «черных риелторов»
-
12:13
Следователи будут ходатайствовать об аресте виновника ДТП с участием такси
-
11:27
В Волгоградской области завершился первый этап операции «Мак-2017»
-
11:18
В Волгограде вынесли приговор похитителю четырех пачек кофе
-
10:49
В регионе полицейские подвели итоги работы за полугодие
-
10:30
Под Волгоградом у местного жителя изъяли мешок конопли
-
10:11
В двух районах Волгограда на сутки отключат воду
-
09:56
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Красноармейском районе
-
09:44
Пожар унес жизнь мужчины в Калачевском районе
-
09:21
Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале
-
23.07.2017 14:13
Несколько районов Волгограда останутся без горячей воды
-
23.07.2017 12:27
Волгоград накрыл едкий смог
Самое читаемое
-
12:35
Волгоградец получил ножом в живот при попытке усмирить буйного отца
-
12:29
В Волгограде будут судить очередных «черных риелторов»
-
12:13
Следователи будут ходатайствовать об аресте виновника ДТП с участием такси
-
11:27
В Волгоградской области завершился первый этап операции «Мак-2017»
-
11:18
В Волгограде вынесли приговор похитителю четырех пачек кофе
-
10:30
Под Волгоградом у местного жителя изъяли мешок конопли
-
09:56
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Красноармейском районе
Последние комментарии
-
Госдума приняла новый закон для дачников
-
надо передать в муниципальную собственность дороги лэп и тд что бы не было поборов и всяких там ... >>
-
-
Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале
-
Ну чё правильно. В России наворовали, оставили после себя разбитые дороги и мусор и поехали прожигать ... >>
-
-
В Волгограде с 1 июля произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги
-
Неужели такой"тёмный" народ живёт в Волгограде? Они что не понтмают, что во всех народних бедах виноват ... >>
-
-
В Камышине студент колледжа до смерти избил новорожденного ребенка
-
Таким зверям - сразу пожизненное ! >>
-
-
Волгоград накрыл едкий смог
-
Несколько районов Волгограда останутся без горячей воды
-
У нас в Ворошиловском районе, на улице Кузнецкой, уже два дня подряд с утра до вечера отключают горячую ... >>
-
-
Стихия в Санкт-Петербурге. Видео
-
А у нас жара в Таганроге ))) >>
-