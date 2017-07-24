ОАО ЕДКММ
Волгоградец получил ножом в живот при попытке усмирить буйного отца Печать
Скандалы и ЧП
24.07.2017 12:35

Волгоградец получил ножом в живот при попытке усмирить буйного отца

Полиция задержала 54-летнего мужчину по подозрению в ранении своего сына.

Семейная драма развернулась 22 июля в Красноармейском районе Волгограда.

В больницу с ножевыми ранениями поступил 27-летний местный житель. О травме криминального характера в полицию сообщили медики.

Позже правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний отец пострадавшего.

Было установлено, что молодой человек прибыл в родительский дом по просьбе родственников, которые долгое время не могли успокоить разбушевавшегося главу семейства.

Сын попытался усмирить пьяного родителя, однако получил за это несколько ударов ножом в живот. Присутствующие в квартире родители сразу вызвали медиков.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, на данный момент молодого человека прооперировали. Его жизни ничего не угрожает.

Полицейским жестокий отец уже признался в преступлении. В скором времени его ждет арест. За свой необдуманный поступок он может получить до 10 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru