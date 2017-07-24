Волгоградец получил ножом в живот при попытке усмирить буйного отца

Семейная драма развернулась 22 июля в Красноармейском районе Волгограда.

В больницу с ножевыми ранениями поступил 27-летний местный житель. О травме криминального характера в полицию сообщили медики.

Позже правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний отец пострадавшего.

Было установлено, что молодой человек прибыл в родительский дом по просьбе родственников, которые долгое время не могли успокоить разбушевавшегося главу семейства.

Сын попытался усмирить пьяного родителя, однако получил за это несколько ударов ножом в живот. Присутствующие в квартире родители сразу вызвали медиков.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, на данный момент молодого человека прооперировали. Его жизни ничего не угрожает.

Полицейским жестокий отец уже признался в преступлении. В скором времени его ждет арест. За свой необдуманный поступок он может получить до 10 лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress