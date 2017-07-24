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|В Волгограде застройщик ЖК «Парк Европейский» задолжал мэрии почти 800 тысяч рублей
|Скандалы и ЧП
|24.07.2017 14:33
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» из решения арбитражного суда Волгоградской области, комитет по управлению госимуществом региона потребовал от застройщика около 800 тысяч рублей за аренду земли по адресу 64-й Армии, 141. Согласно договору, за один год застройщик должен был вносить в бюджет 1,7 миллионов рублей арендной платы, Однако в 2016 и 2017 годах деньги поступали несвоевременно и не в полном объеме. Таким образом, ООО «Орион» задолжал за аренду комитету госимущества 714 644 рубля, а также пени за просрочку в размере 18 952 рублей.
Интересно, что осенью 2008 года застройщик взял у администрации в аренду 64 тысячи квадратных метров «для строительства капитального объекта – торгового культурно-развлекательного комплекса», а не под возведение жилого дома. Такая информация значится в соответствующем договоре.
Суд полностью удовлетворил иск комитета по управлению госимуществом региона и постановил взыскать вышеуказанные суммы в пользу истца, а также уплатить госпошлину в доход федерального бюджета. Приговор может быть обжалован.
В настоящее время уголовное дело возбуждено в отношении директора местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгении Красильниковой и гендиректора ООО «Орион» Евгения Карпушова, а также в отношении менеджера проекта «Квартстрой Премьер» Федора Кифишина. В качестве потерпевших по данному делу проходит 1800 человек.
Напомним, очередной митинг обманутых дольщиков пройдет 25 июля в Краснооктябрьском районе на площади Металлургов.
Полина Макарова
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