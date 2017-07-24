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В Волгограде застройщик ЖК «Парк Европейский» задолжал мэрии почти 800 тысяч рублей Печать
Скандалы и ЧП
24.07.2017 14:33

В Волгограде застройщик ЖК «Парк Европейский» задолжал мэрии почти 800 тысяч рублей

Строительная компания ООО «Орион» задолжала не только дольщикам.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» из решения арбитражного суда Волгоградской области, комитет по управлению госимуществом региона потребовал от застройщика около 800 тысяч рублей за аренду земли по адресу 64-й Армии, 141. Согласно договору, за один год застройщик должен был вносить в бюджет 1,7 миллионов рублей арендной платы, Однако в 2016 и 2017 годах деньги поступали несвоевременно и не в полном объеме. Таким образом, ООО «Орион» задолжал за аренду комитету госимущества 714 644 рубля, а также пени за просрочку в размере 18 952 рублей.

Интересно, что осенью 2008 года застройщик взял у администрации в аренду 64 тысячи квадратных метров «для строительства капитального объекта – торгового культурно-развлекательного комплекса», а не под возведение жилого дома. Такая информация значится в соответствующем договоре.

Суд полностью удовлетворил иск комитета по управлению госимуществом региона и постановил взыскать вышеуказанные суммы в пользу истца, а также уплатить госпошлину в доход федерального бюджета. Приговор может быть обжалован.

В настоящее время уголовное дело возбуждено в отношении директора местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгении Красильниковой и гендиректора ООО «Орион» Евгения Карпушова, а также в отношении менеджера проекта «Квартстрой Премьер» Федора Кифишина. В качестве потерпевших по данному делу проходит 1800 человек.

Напомним, очередной митинг обманутых дольщиков пройдет 25 июля в Краснооктябрьском районе на площади Металлургов.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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