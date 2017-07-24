В Волгограде пьяный рабочий ограбил нанимательницу

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону, 21 июля в больницу с травмой головы доставили 40-летнюю волгоградку. Женщина рассказала, что ее ограбили и ударили топором. Об увечьях явно криминального характера медики сообщили в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 43-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства. Задержанный пояснил, что занимался ремонтом в доме потерпевшей. В тот день он в состоянии алкогольного опьянения требовал от работодательницы денег, но получил отказ.

После чего, мужчина схватил топор и ударил хозяйку по голове. Затем он похитил 25 тысяч рублей, сотовый телефон и скрылся.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленник задержан и на период следствия будет находиться под арестом.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress