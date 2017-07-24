ОАО ЕДКММ
В Волгограде пьяный рабочий ограбил нанимательницу Печать
Скандалы и ЧП
24.07.2017 15:29

В Волгограде пьяный рабочий ограбил нанимательницу

Оперативники задержали подозреваемого в разбойном нападении на жительницу поселка Гумрак.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону, 21 июля в больницу с травмой головы доставили 40-летнюю волгоградку. Женщина рассказала, что ее ограбили и ударили топором. Об увечьях явно криминального характера медики сообщили в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 43-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства. Задержанный пояснил, что занимался ремонтом в доме потерпевшей. В тот день он в состоянии алкогольного опьянения требовал от работодательницы денег, но получил отказ.

После чего, мужчина схватил топор и ударил хозяйку по голове. Затем он похитил 25 тысяч рублей, сотовый телефон и скрылся.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленник задержан и на период следствия будет находиться под арестом.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru