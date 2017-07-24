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В Волгоградской области 5 человек насмерть отравились спиртом Печать
Скандалы и ЧП
24.07.2017 16:17

В Волгоградской области 5 человек насмерть отравились спиртом

Роспотребнадзор опубликовал данные об острых отравлениях спиртосодержащей продукцией за первые шесть месяцев 2017 года.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, за первое полугодие 2017 года в Волгоградской области был зафиксирован 1421 случай острых химических отравлений. Из них 308 случаев случились из-за употребления спиртосодержащей продукции. Отметим, за первый квартал 2017 года в регионе таким образом отравились всего 147 человек.

Основной причиной острых отравлений стало распитие некачественного этилового спирта, метанола и суррогатного алкоголя.

За это время на территории региона было зафиксировано 5 смертельных случаев. Двое мужчин и три женщины умерли после распития спиртосодержащей продукции. Трое из них отравились этиловым спиртом, один – метанолом, еще один – суррогатом алкоголя. Кроме этого, пострадали от употребления суррогатного алкоголя 40 подростов и 28 детей.

Напомним, что в России с декабря 2016 года введен запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. В настоящее время санкция распространяется также и на продажу пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием спирта больше 28%.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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