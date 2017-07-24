Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале
Экс-глава Владивостока Владимир Николаев выложил летние фото вместе с Сергеем Боженовым. ....
В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
19 июля в ходе заседания гордумы Андрей Косолапов без доклада отчитался о работе представительного о....
|Экс-замначальника колонии заставлял подчиненных ремонтировать его дом
|Скандалы и ЧП Волгоград
|24.07.2017 16:34
|
Следственный отдел СК по городу Камышин возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника колонии.
По данным следствия, в период с мая по ноябрь 2016 года и с марта по апрель 2017 года подозреваемый привлекал своих подчиненных к благоустройству своего дома.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, работы осуществляли как минимум 7 сотрудников, включая штатного кинолога, техника инженерно-технического обеспечения, младшего инспектора и стажеров. Все они занимались строительством и отделкой загородного дома.
- Несмотря на то, что от выполнения своих прямых обязанностей указанные лица были освобождены, заработная плата из бюджета исправительного учреждения им начислялась регулярно и в полном объеме, а общая её сумма составила более 200 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.
Поймать недобросовестного руководителя удалось следователям СК совместно с коллегами из УФСБ и ФСИН.
На данный момент правоохранители выясняют все детали преступления. Свою вину начальник признал.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
17:14
Госдума может упростить регистрацию транспортных средств
-
16:34
Экс-замначальника колонии заставлял подчиненных ремонтировать его дом
-
16:17
В Волгоградской области 5 человек насмерть отравились спиртом
-
15:29
В Волгограде пьяный рабочий ограбил нанимательницу
-
15:17
Казанский кафедральный собор стал собственностью РПЦ
-
14:33
В Волгограде застройщик ЖК «Парк Европейский» задолжал мэрии почти 800 тысяч рублей
-
14:03
В Камышине со дна водохранилища подняли затонувшее судно
-
13:26
Треть россиян не верит в глобальное потепление
-
12:55
Волгоградцев ждет самое зрелищное астрономическое явление года
-
12:35
Волгоградец получил ножом в живот при попытке усмирить буйного отца
-
12:29
В Волгограде будут судить очередных «черных риелторов»
-
12:13
Следователи будут ходатайствовать об аресте виновника ДТП с участием такси
-
11:27
В Волгоградской области завершился первый этап операции «Мак-2017»
-
11:18
В Волгограде вынесли приговор похитителю четырех пачек кофе
Самое читаемое
-
16:34
Экс-замначальника колонии заставлял подчиненных ремонтировать его дом
-
16:17
В Волгоградской области 5 человек насмерть отравились спиртом
-
15:29
В Волгограде пьяный рабочий ограбил нанимательницу
-
14:33
В Волгограде застройщик ЖК «Парк Европейский» задолжал мэрии почти 800 тысяч рублей
-
12:35
Волгоградец получил ножом в живот при попытке усмирить буйного отца
-
12:29
В Волгограде будут судить очередных «черных риелторов»
-
12:13
Следователи будут ходатайствовать об аресте виновника ДТП с участием такси
Последние комментарии
-
Госдума приняла новый закон для дачников
-
надо передать в муниципальную собственность дороги лэп и тд что бы не было поборов и всяких там ... >>
-
-
Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале
-
Ну чё правильно. В России наворовали, оставили после себя разбитые дороги и мусор и поехали прожигать ... >>
-
-
В Волгограде с 1 июля произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги
-
Неужели такой"тёмный" народ живёт в Волгограде? Они что не понтмают, что во всех народних бедах виноват ... >>
-
-
В Камышине студент колледжа до смерти избил новорожденного ребенка
-
Таким зверям - сразу пожизненное ! >>
-
-
Волгоград накрыл едкий смог
-
Несколько районов Волгограда останутся без горячей воды
-
У нас в Ворошиловском районе, на улице Кузнецкой, уже два дня подряд с утра до вечера отключают горячую ... >>
-