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Экс-замначальника колонии заставлял подчиненных ремонтировать его дом Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
24.07.2017 16:34

Экс-замначальника колонии заставлял подчиненных ремонтировать его дом

Начальник отдела охраны исправительного учреждения подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Следственный отдел СК по городу Камышин возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника колонии.

По данным следствия, в период с мая по ноябрь 2016 года и с марта по апрель 2017 года подозреваемый привлекал своих подчиненных к благоустройству своего дома.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, работы осуществляли как минимум 7 сотрудников, включая штатного кинолога, техника инженерно-технического обеспечения, младшего инспектора и стажеров. Все они занимались строительством и отделкой загородного дома.

- Несмотря на то, что от выполнения своих прямых обязанностей указанные лица были освобождены, заработная плата из бюджета исправительного учреждения им начислялась регулярно и в полном объеме, а общая её сумма составила более 200 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

Поймать недобросовестного руководителя удалось следователям СК совместно с коллегами из УФСБ и ФСИН.

На данный момент правоохранители выясняют все детали преступления. Свою вину начальник признал.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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