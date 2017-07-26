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Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Иловлинском районе Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.07.2017 09:18

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Иловлинском районе

На федеральной трассе «Москва-Волгоград» в мае произошло лобовое столкновение «Ниссан Максима» и ВАЗ-2107. Водитель «семерки» скончался на месте.

ГУ МВД России по Волгоградской области расследует уголовное дело, возбужденное после смертельной аварии в Иловлинском районе на 858 километре дороги «Москва-Волгоград».

Напомним, что 6 мая в 1.00 часов 26-летний водитель «Ниссан Максима» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107.

За рулем отечественного авто находился 30-летний водитель, который скончался на месте. Виновник аварии, а также его 22-летняя пассажирка и 2-летний ребенок были госпитализированы.

Полиция просит очевидцев данного ДТП обратится в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г.Волгоград, ул.Голубинская, 8, каб. 21 к старшему следователю по ОВД Купцовой Светлане Александровне.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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