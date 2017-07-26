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В Волгограде будут судить пожилого предпринимателя за незаконное получение кредитов Печать
Скандалы и ЧП
26.07.2017 10:03

В Волгограде будут судить пожилого предпринимателя за незаконное получение кредитов

Центральный районный суд рассмотрит дело о незаконном получении кредитов на сумму более 21 миллиона рублей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, 69-летнего директора одной из коммерческих организаций города обвиняют в двух эпизодах незаконного получения кредита.

По версии следствия, в январе 2013 года бизнесмен, чтобы купить нежилые объекты недвижимости, обратился за кредитом в банк. При этом он предоставил копию налоговой декларации своей организации за 2012 год. Установлено, в документе содержались заведомо ложные сведения, якобы свидетельствующие о прибыльности осуществляемой предпринимательской деятельности. Так, предприниматель получил от банка более 14 миллионов рублей в качестве кредитных средств. Аналогичным образом в июле 2013 года злоумышленник незаконно получил кредит в сумме более 7 миллионов рублей.

Предварительное расследование проводилось Следственным отделом Управления ФСБ России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал. В качестве максимального наказания предпринимателю грозит до пяти лет тюрьмы.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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