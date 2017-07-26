Под Волгоградом силовики задержали шизофреничку при попытке пересечь границу страны



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали 26-летнюю жительницу Якутска без документов. Установлено, что девушка вынашивала намерения незаконно попасть из Российской Федерации в Республику Казахстан.

- В результате своевременно принятых сотрудниками Управления мер, возможная преступная деятельность данной гражданки была пресечена, она была помещена в Палласовскую ЦРБ с диагнозом «Бредовое шизофреническое расстройство», - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Однако больной удалось сбежать из больницы. Девушка вновь попыталась незаконно покинуть территорию России. Ее обнаружили в поселке Новостройка Палласовского района и поместили в Волгоградскую областную клиническую психиатрическую больницу.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress