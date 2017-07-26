ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом силовики задержали шизофреничку при попытке пересечь границу страны Печать
Скандалы и ЧП
26.07.2017 11:27

Под Волгоградом силовики задержали шизофреничку при попытке пересечь границу страны

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по региону на территории Палласовского района не допустили попытку незаконного пересечения государственной границы РФ.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали 26-летнюю жительницу Якутска без документов. Установлено, что девушка вынашивала намерения незаконно попасть из Российской Федерации в Республику Казахстан.

- В результате своевременно принятых сотрудниками Управления мер, возможная преступная деятельность данной гражданки была пресечена, она была помещена в Палласовскую ЦРБ с диагнозом «Бредовое шизофреническое расстройство», - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Однако больной удалось сбежать из больницы. Девушка вновь попыталась незаконно покинуть территорию России. Ее обнаружили в поселке Новостройка Палласовского района и поместили в Волгоградскую областную клиническую психиатрическую больницу.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru